AAON Aktie

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WKN: 894255 / ISIN: US0003602069

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Lohnende AAON-Anlage? 06.07.2026 16:03:36

NASDAQ Composite Index-Papier AAON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AAON-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in AAON eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

AAON-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen AAON-Anteile an diesem Tag bei 61,53 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in AAON-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 162,531 AAON-Aktien. Die gehaltenen AAON-Aktien wären am 02.07.2026 17 491,60 USD wert, da der Schlussstand 107,62 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 74,92 Prozent gesteigert.

Am Markt war AAON jüngst 8,81 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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