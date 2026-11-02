AAON Aktie
WKN: 894255 / ISIN: US0003602069
|Lukrative AAON-Investition?
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02.11.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Papier AAON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AAON-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 02.11.2021 wurde das AAON-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 47,91 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 20,871 AAON-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 406,71 USD, da sich der Wert einer AAON-Aktie am 30.10.2026 auf 67,40 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 40,67 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von AAON bezifferte sich zuletzt auf 5,57 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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