NASDAQ Composite Index-Papier AAON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AAON-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen AAON-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die AAON-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 46,77 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die AAON-Aktie investiert, befänden sich nun 21,383 AAON-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 07.08.2026 auf 94,83 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 027,73 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 102,77 Prozent vermehrt.

Alle AAON-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at