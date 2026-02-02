NASDAQ Composite Index-Papier AAON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AAON von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in AAON-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades AAON-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 13,92 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das AAON-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 71,839 AAON-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 91,06 USD gerechnet, wäre die Investition nun 6 541,67 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 554,17 Prozent zugenommen.

AAON wurde am Markt mit 7,42 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at