NASDAQ Composite Index-Papier AAON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AAON von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in AAON eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades AAON-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 48,74 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die AAON-Aktie investiert, befänden sich nun 205,170 AAON-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 19 302,42 USD, da sich der Wert eines AAON-Papiers am 16.01.2026 auf 94,08 USD belief. Damit wäre die Investition 93,02 Prozent mehr wert.

AAON war somit zuletzt am Markt 7,69 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at