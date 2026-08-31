NASDAQ Composite Index-Papier AAON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AAON von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen AAON-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

AAON-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 63,06 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 15,858 AAON-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 203,14 USD, da sich der Wert eines AAON-Anteils am 28.08.2026 auf 75,87 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 20,31 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für AAON eine Börsenbewertung in Höhe von 6,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at