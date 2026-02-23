NASDAQ Composite Index-Papier AAON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AAON von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen AAON-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit AAON-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die AAON-Aktie bei 51,22 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die AAON-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 19,524 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 997,27 USD, da sich der Wert eines AAON-Anteils am 20.02.2026 auf 102,30 USD belief. Mit einer Performance von +99,73 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für AAON eine Börsenbewertung in Höhe von 8,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

