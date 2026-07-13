NASDAQ Composite Index-Papier AAON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AAON von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die AAON-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das AAON-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die AAON-Aktie bei 41,01 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,438 AAON-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.07.2026 gerechnet (114,16 USD), wäre das Investment nun 278,35 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 178,35 Prozent.

Insgesamt war AAON zuletzt 9,36 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at