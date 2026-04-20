NASDAQ Composite Index-Papier AAON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AAON von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in AAON eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Die AAON-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die AAON-Anteile bei 45,61 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das AAON-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,193 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 17.04.2026 206,07 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 93,98 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 106,07 Prozent angewachsen.

Der AAON-Wert an der Börse wurde auf 7,70 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at