AAON Aktie
WKN: 894255 / ISIN: US0003602069
|AAON-Anlage im Blick
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23.03.2026 16:04:52
NASDAQ Composite Index-Papier AAON-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AAON-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde die AAON-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 46,70 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 214,133 AAON-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der AAON-Aktie auf 80,01 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 132,76 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 17 132,76 USD, was einer positiven Performance von 71,33 Prozent entspricht.
Am Markt war AAON jüngst 6,57 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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