AAON Aktie
WKN: 894255 / ISIN: US0003602069
|Performance im Blick
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06.04.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Papier AAON-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AAON-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurden AAON-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das AAON-Papier bei 74,20 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 13,477 AAON-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.04.2026 gerechnet (81,36 USD), wäre die Investition nun 1 096,50 USD wert. Damit wäre die Investition 9,65 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von AAON belief sich jüngst auf 6,65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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