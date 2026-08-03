AAON Aktie
WKN: 894255 / ISIN: US0003602069
|Lukrative AAON-Investition?
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03.08.2026 16:03:30
NASDAQ Composite Index-Papier AAON-Aktie: So viel hätte eine Investition in AAON von vor 3 Jahren abgeworfen
Die AAON-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 69,42 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die AAON-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,441 AAON-Aktien. Die gehaltenen AAON-Anteile wären am 31.07.2026 128,30 USD wert, da der Schlussstand 89,06 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +28,30 Prozent.
Der Börsenwert von AAON belief sich zuletzt auf 7,30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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