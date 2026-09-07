AAON Aktie
WKN: 894255 / ISIN: US0003602069
|AAON-Investmentbeispiel
|
07.09.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Papier AAON-Aktie: So viel hätte eine Investition in AAON von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurden AAON-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 43,14 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die AAON-Aktie investierten, hätten nun 231,803 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 18 405,19 USD, da sich der Wert eines AAON-Anteils am 04.09.2026 auf 79,40 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 84,05 Prozent vermehrt.
AAON markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,55 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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