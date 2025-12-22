NASDAQ Composite Index-Papier AAON-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AAON von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen AAON-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

AAON-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der AAON-Aktie betrug an diesem Tag 51,08 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die AAON-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 195,771 AAON-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 19.12.2025 auf 75,34 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 749,41 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 47,49 Prozent angewachsen.

AAON wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,17 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at