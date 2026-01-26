NASDAQ Composite Index-Papier AAON-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AAON von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in AAON-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der AAON-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 49,15 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,034 AAON-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 192,17 USD, da sich der Wert einer AAON-Aktie am 23.01.2026 auf 94,46 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 92,17 Prozent gesteigert.

AAON erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at