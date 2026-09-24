NASDAQ Composite Index-Papier Abbott Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Abbott Laboratories-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Abbott Laboratories-Aktie gebracht.

Am 24.09.2023 wurde das Abbott Laboratories-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Abbott Laboratories-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 98,15 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 101,885 Abbott Laboratories-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 544,07 USD, da sich der Wert einer Abbott Laboratories-Aktie am 23.09.2026 auf 103,49 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 5,44 Prozent vermehrt.

Abbott Laboratories erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 179,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at