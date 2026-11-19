Das wäre der Verdienst eines frühen Abbott Laboratories-Einstiegs gewesen.

Am 19.11.2023 wurden Abbott Laboratories-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Abbott Laboratories-Papier 99,55 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Abbott Laboratories-Papier investiert hätte, befänden sich nun 10,045 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 049,52 USD, da sich der Wert eines Abbott Laboratories-Anteils am 18.11.2026 auf 104,48 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 4,95 Prozent gesteigert.

Abbott Laboratories war somit zuletzt am Markt 181,67 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at