15.01.2026 16:04:18
NASDAQ Composite Index-Papier Abbott Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Abbott Laboratories von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Abbott Laboratories-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 113,51 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Abbott Laboratories-Papier investiert hätte, befänden sich nun 88,098 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 125,00 USD gerechnet, wäre die Investition nun 11 012,25 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +10,12 Prozent.
Der Marktwert von Abbott Laboratories betrug jüngst 215,66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
