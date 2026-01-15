Abbott Laboratories Aktie

WKN: 850103 / ISIN: US0028241000

Lohnende Abbott Laboratories-Anlage? 15.01.2026 16:04:18

NASDAQ Composite Index-Papier Abbott Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Abbott Laboratories von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Abbott Laboratories-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Abbott Laboratories-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 113,51 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Abbott Laboratories-Papier investiert hätte, befänden sich nun 88,098 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 125,00 USD gerechnet, wäre die Investition nun 11 012,25 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +10,12 Prozent.

Der Marktwert von Abbott Laboratories betrug jüngst 215,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Abbott Laboratories

Analysen zu Abbott Laboratories

