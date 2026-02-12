NASDAQ Composite Index-Papier Abbott Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Abbott Laboratories von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Abbott Laboratories-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Abbott Laboratories-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Abbott Laboratories-Aktie 108,16 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,925 Abbott Laboratories-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 105,02 USD, da sich der Wert einer Abbott Laboratories-Aktie am 11.02.2026 auf 113,59 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 5,02 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Abbott Laboratories eine Börsenbewertung in Höhe von 195,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at