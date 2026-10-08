Abbott Laboratories Aktie
WKN: 850103 / ISIN: US0028241000
|Abbott Laboratories-Performance im Blick
|
08.10.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier Abbott Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Abbott Laboratories von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden Abbott Laboratories-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Abbott Laboratories-Aktie letztlich bei 42,97 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 23,272 Abbott Laboratories-Anteilen. Die gehaltenen Abbott Laboratories-Papiere wären am 07.10.2026 2 297,65 USD wert, da der Schlussstand 98,73 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 129,76 Prozent.
Am Markt war Abbott Laboratories jüngst 169,75 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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