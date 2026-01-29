Abbott Laboratories Aktie

Abbott Laboratories für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850103 / ISIN: US0028241000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Abbott Laboratories-Anlage im Blick 29.01.2026 16:04:02

NASDAQ Composite Index-Papier Abbott Laboratories-Aktie: So viel hätte eine Investition in Abbott Laboratories von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Abbott Laboratories-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Abbott Laboratories-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Abbott Laboratories-Aktie bei 37,85 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Abbott Laboratories-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 26,420 Abbott Laboratories-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 801,85 USD, da sich der Wert einer Abbott Laboratories-Aktie am 28.01.2026 auf 106,05 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 180,18 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Abbott Laboratories betrug jüngst 188,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Abbott Laboratories

mehr Nachrichten