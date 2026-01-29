Abbott Laboratories Aktie
29.01.2026 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Papier Abbott Laboratories-Aktie: So viel hätte eine Investition in Abbott Laboratories von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die Abbott Laboratories-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Abbott Laboratories-Aktie bei 37,85 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Abbott Laboratories-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 26,420 Abbott Laboratories-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 801,85 USD, da sich der Wert einer Abbott Laboratories-Aktie am 28.01.2026 auf 106,05 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 180,18 Prozent angezogen.
Der Marktwert von Abbott Laboratories betrug jüngst 188,14 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
