Abbott Laboratories Aktie
WKN: 850103 / ISIN: US0028241000
|Hochrechnung
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19.03.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Papier Abbott Laboratories-Aktie: So viel hätte eine Investition in Abbott Laboratories von vor 5 Jahren gekostet
Am 19.03.2021 wurde das Abbott Laboratories-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Abbott Laboratories-Papier bei 120,25 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Abbott Laboratories-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 83,160 Anteilen. Die gehaltenen Abbott Laboratories-Anteile wären am 18.03.2026 9 022,04 USD wert, da der Schlussstand 108,49 USD betrug. Das entspricht einer Abnahme von 9,78 Prozent.
Alle Abbott Laboratories-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 189,49 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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