NASDAQ Composite Index-Papier Abbott Laboratories-Aktie: So viel hätte eine Investition in Abbott Laboratories von vor 5 Jahren gekostet

Anleger, die vor Jahren in Abbott Laboratories-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 19.03.2021 wurde das Abbott Laboratories-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Abbott Laboratories-Papier bei 120,25 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Abbott Laboratories-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 83,160 Anteilen. Die gehaltenen Abbott Laboratories-Anteile wären am 18.03.2026 9 022,04 USD wert, da der Schlussstand 108,49 USD betrug. Das entspricht einer Abnahme von 9,78 Prozent.

Alle Abbott Laboratories-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 189,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at