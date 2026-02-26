NASDAQ Composite Index-Papier Abbott Laboratories-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Abbott Laboratories-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Abbott Laboratories gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Abbott Laboratories-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 39,52 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 253,036 Abbott Laboratories-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 25.02.2026 29 038,46 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 114,76 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 190,38 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Abbott Laboratories betrug jüngst 199,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at