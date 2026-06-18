Abbott Laboratories Aktie
WKN: 850103 / ISIN: US0028241000
|Lohnendes Abbott Laboratories-Investment?
|
18.06.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Papier Abbott Laboratories-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Abbott Laboratories von vor 10 Jahren verdient
Am 18.06.2016 wurden Abbott Laboratories-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 37,39 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 2,675 Abbott Laboratories-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 236,69 USD, da sich der Wert eines Abbott Laboratories-Papiers am 17.06.2026 auf 88,50 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 136,69 Prozent angezogen.
Abbott Laboratories markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 157,17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Abbott Laboratories
Analysen zu Abbott Laboratories
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Abbott Laboratories
|76,68
|-0,67%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag des großen Verfalls: ATX tiefer -- DAX stabil -- Wall Street ruht feiertagsbedingt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt halten sich die Anleger vor dem Wochenende zurück, der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. An der Wall Street findet am Freitag feiertagsbedingt kein Handel statt. In Fernost schlugen die Märkte am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.