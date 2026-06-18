NASDAQ Composite Index-Papier Abbott Laboratories-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Abbott Laboratories von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Abbott Laboratories eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 18.06.2016 wurden Abbott Laboratories-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 37,39 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 2,675 Abbott Laboratories-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 236,69 USD, da sich der Wert eines Abbott Laboratories-Papiers am 17.06.2026 auf 88,50 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 136,69 Prozent angezogen.

Abbott Laboratories markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 157,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at