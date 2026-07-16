NASDAQ Composite Index-Papier Abbott Laboratories-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Abbott Laboratories von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Abbott Laboratories-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurden Abbott Laboratories-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 42,10 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Abbott Laboratories-Papier investiert hätte, hätte er nun 23,753 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 120,43 USD, da sich der Wert eines Abbott Laboratories-Papiers am 15.07.2026 auf 89,27 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 112,04 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Abbott Laboratories eine Börsenbewertung in Höhe von 154,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at