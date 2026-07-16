Abbott Laboratories Aktie
WKN: 850103 / ISIN: US0028241000
|Abbott Laboratories-Performance im Blick
|
16.07.2026 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Papier Abbott Laboratories-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Abbott Laboratories von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurden Abbott Laboratories-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 42,10 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Abbott Laboratories-Papier investiert hätte, hätte er nun 23,753 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 120,43 USD, da sich der Wert eines Abbott Laboratories-Papiers am 15.07.2026 auf 89,27 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 112,04 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für Abbott Laboratories eine Börsenbewertung in Höhe von 154,75 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Abbott Laboratories
|
16.07.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
16.07.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
16.07.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite sackt nachmittags ab (finanzen.at)
|
16.07.26
|NYSE-Handel S&P 500 fällt am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
16.07.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite verbucht mittags Verluste (finanzen.at)
|
16.07.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 fällt am Mittag (finanzen.at)
|
16.07.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Abbott Laboratories-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Abbott Laboratories von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
16.07.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)