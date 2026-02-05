Abbott Laboratories Aktie
WKN: 850103 / ISIN: US0028241000
|Abbott Laboratories-Investition
|
05.02.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Papier Abbott Laboratories-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Abbott Laboratories von vor einem Jahr verloren
Am 05.02.2025 wurde die Abbott Laboratories-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Abbott Laboratories-Papier an diesem Tag bei 132,06 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Abbott Laboratories-Aktie investiert hätte, hätte er nun 75,723 Anteile im Depot. Die gehaltenen Abbott Laboratories-Aktien wären am 04.02.2026 8 193,25 USD wert, da der Schlussstand 108,20 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 18,07 Prozent.
Abbott Laboratories markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 189,62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
