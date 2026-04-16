NASDAQ Composite Index-Papier Abbott Laboratories-Aktie: So viel Verlust hätte ein Abbott Laboratories-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Abbott Laboratories-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Abbott Laboratories-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Abbott Laboratories-Anteile bei 124,35 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,804 Abbott Laboratories-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 15.04.2026 auf 101,56 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 81,67 USD wert. Das entspricht einem Minus von 18,33 Prozent.

Abbott Laboratories wurde jüngst mit einem Börsenwert von 175,49 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at