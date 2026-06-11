Abbott Laboratories Aktie

Abbott Laboratories für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850103 / ISIN: US0028241000

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Frühe Anlage 11.06.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Papier Abbott Laboratories-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Abbott Laboratories von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Abbott Laboratories-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 11.06.2021 wurde das Abbott Laboratories-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 109,91 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Abbott Laboratories-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 90,984 Abbott Laboratories-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 10.06.2026 8 113,00 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 89,17 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 18,87 Prozent gleich.

Abbott Laboratories markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 158,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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