Abbott Laboratories Aktie
WKN: 850103 / ISIN: US0028241000
|Langfristige Investition
|
23.07.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Papier Abbott Laboratories-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Abbott Laboratories von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der Abbott Laboratories-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Abbott Laboratories-Aktie an diesem Tag 125,83 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 79,472 Abbott Laboratories-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 992,53 USD, da sich der Wert einer Abbott Laboratories-Aktie am 22.07.2026 auf 100,57 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -20,07 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Abbott Laboratories eine Börsenbewertung in Höhe von 172,80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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