NASDAQ Composite Index-Papier Abbott Laboratories-Aktie: So viel Verlust hätte eine Abbott Laboratories-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Abbott Laboratories gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Abbott Laboratories-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 137,71 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Abbott Laboratories-Aktie investiert hat, hat nun 0,726 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 113,10 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 82,13 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -17,87 Prozent.

Abbott Laboratories wurde jüngst mit einem Börsenwert von 197,61 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at