Abbott Laboratories Aktie

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WKN: 850103 / ISIN: US0028241000

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Abbott Laboratories-Anlage im Blick 17.09.2026 16:03:47

NASDAQ Composite Index-Papier Abbott Laboratories-Aktie: So viel Verlust hätte eine Abbott Laboratories-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Abbott Laboratories-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit Abbott Laboratories-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 134,17 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Abbott Laboratories-Aktie investierten, hätten nun 7,453 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.09.2026 762,91 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 102,36 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 23,71 Prozent verringert.

Alle Abbott Laboratories-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 176,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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