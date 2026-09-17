Abbott Laboratories Aktie
WKN: 850103 / ISIN: US0028241000
|Abbott Laboratories-Anlage im Blick
|
17.09.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Papier Abbott Laboratories-Aktie: So viel Verlust hätte eine Abbott Laboratories-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit Abbott Laboratories-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 134,17 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Abbott Laboratories-Aktie investierten, hätten nun 7,453 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.09.2026 762,91 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 102,36 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 23,71 Prozent verringert.
Alle Abbott Laboratories-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 176,64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Abbott Laboratories
Analysen zu Abbott Laboratories
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Abbott Laboratories
|88,72
|-0,60%