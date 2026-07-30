NASDAQ Composite Index-Papier Abbott Laboratories-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Abbott Laboratories von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Abbott Laboratories-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Abbott Laboratories-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Abbott Laboratories-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 112,73 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,887 Abbott Laboratories-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 29.07.2026 auf 108,00 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 95,80 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 95,80 USD, was einer negativen Performance von 4,20 Prozent entspricht.

Der Marktwert von Abbott Laboratories betrug jüngst 186,85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at