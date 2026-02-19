NASDAQ Composite Index-Papier Abbott Laboratories-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Abbott Laboratories von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurde die Abbott Laboratories-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 123,04 USD wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Abbott Laboratories-Aktie investiert hat, hat nun 8,127 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Abbott Laboratories-Aktie auf 113,29 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 920,76 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 7,92 Prozent eingebüßt.

Insgesamt war Abbott Laboratories zuletzt 194,35 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at