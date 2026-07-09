NASDAQ Composite Index-Papier Abbott Laboratories-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Abbott Laboratories von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Abbott Laboratories eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurde die Abbott Laboratories-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 119,74 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Abbott Laboratories-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,835 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 08.07.2026 79,49 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 95,18 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 20,51 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Abbott Laboratories belief sich zuletzt auf 166,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at