Abbott Laboratories Aktie
WKN: 850103 / ISIN: US0028241000
|Abbott Laboratories-Investition
|
26.11.2026 16:03:31
NASDAQ Composite Index-Papier Abbott Laboratories-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Abbott Laboratories von vor 5 Jahren bedeutet
Am 26.11.2021 wurde das Abbott Laboratories-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Abbott Laboratories-Aktie bei 125,88 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 79,441 Abbott Laboratories-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 579,60 USD, da sich der Wert einer Abbott Laboratories-Aktie am 25.11.2026 auf 108,00 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 14,20 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Abbott Laboratories belief sich zuletzt auf 182,70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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