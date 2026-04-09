NASDAQ Composite Index-Papier Abbott Laboratories-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Abbott Laboratories von vor 3 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in Abbott Laboratories eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Die Abbott Laboratories-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 104,93 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 95,302 Abbott Laboratories-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 103,56 USD gerechnet, wäre die Investition nun 9 869,44 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 9 869,44 USD, was einer negativen Performance von 1,31 Prozent entspricht.

Der Abbott Laboratories-Wert an der Börse wurde auf 177,67 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at