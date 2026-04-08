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ACADIA Pharmaceuticals Aktie

ACADIA Pharmaceuticals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 603035 / ISIN: US0042251084

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ACADIA Pharmaceuticals-Investment im Blick 08.04.2026 16:04:06

NASDAQ Composite Index-Papier ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ACADIA Pharmaceuticals-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren ACADIA Pharmaceuticals-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde das ACADIA Pharmaceuticals-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die ACADIA Pharmaceuticals-Anteile bei 14,10 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 70,922 ACADIA Pharmaceuticals-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der ACADIA Pharmaceuticals-Aktie auf 22,09 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 566,67 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 56,67 Prozent angezogen.

ACADIA Pharmaceuticals war somit zuletzt am Markt 3,80 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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