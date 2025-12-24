ACADIA Pharmaceuticals Aktie

WKN: 603035 / ISIN: US0042251084

ACADIA Pharmaceuticals-Investment im Blick 24.12.2025 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Papier ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ACADIA Pharmaceuticals von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ACADIA Pharmaceuticals-Aktie Investoren gebracht.

ACADIA Pharmaceuticals-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 15,47 USD wert. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die ACADIA Pharmaceuticals-Aktie investiert hat, hat nun 646,412 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des ACADIA Pharmaceuticals-Papiers auf 27,83 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 989,66 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 79,90 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von ACADIA Pharmaceuticals bezifferte sich zuletzt auf 4,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

