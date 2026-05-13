ACADIA Pharmaceuticals Aktie

ACADIA Pharmaceuticals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 603035 / ISIN: US0042251084

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Rentabler ACADIA Pharmaceuticals-Einstieg? 13.05.2026 16:04:16

NASDAQ Composite Index-Papier ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ACADIA Pharmaceuticals von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in ACADIA Pharmaceuticals-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde das ACADIA Pharmaceuticals-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die ACADIA Pharmaceuticals-Anteile bei 21,47 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die ACADIA Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4,658 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 101,16 USD, da sich der Wert eines ACADIA Pharmaceuticals-Anteils am 12.05.2026 auf 21,72 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 1,16 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von ACADIA Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 3,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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