ACADIA Pharmaceuticals Aktie
WKN: 603035 / ISIN: US0042251084
11.02.2026 16:04:22
NASDAQ Composite Index-Papier ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ACADIA Pharmaceuticals von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der ACADIA Pharmaceuticals-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 18,49 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die ACADIA Pharmaceuticals-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 540,833 ACADIA Pharmaceuticals-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 10.02.2026 auf 22,70 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 276,91 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 22,77 Prozent.
Der Börsenwert von ACADIA Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 3,91 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu ACADIA Pharmaceuticals Inc.
Analysen zu ACADIA Pharmaceuticals Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ACADIA Pharmaceuticals Inc.
|18,69
|-1,76%
