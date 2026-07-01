ACADIA Pharmaceuticals Aktie

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WKN: 603035 / ISIN: US0042251084

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Frühe Investition 01.07.2026 16:04:06

NASDAQ Composite Index-Papier ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ACADIA Pharmaceuticals von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in ACADIA Pharmaceuticals-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 01.07.2025 wurden ACADIA Pharmaceuticals-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der ACADIA Pharmaceuticals-Aktie betrug an diesem Tag 21,36 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 46,816 ACADIA Pharmaceuticals-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen ACADIA Pharmaceuticals-Anteile wären am 30.06.2026 1 184,46 USD wert, da der Schlussstand 25,30 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +18,45 Prozent.

Der Börsenwert von ACADIA Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 4,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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