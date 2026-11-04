ACADIA Pharmaceuticals Aktie
WKN: 603035 / ISIN: US0042251084
|ACADIA Pharmaceuticals-Investition im Blick
|
04.11.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Papier ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ACADIA Pharmaceuticals-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der ACADIA Pharmaceuticals-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die ACADIA Pharmaceuticals-Aktie bei 20,02 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die ACADIA Pharmaceuticals-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 49,950 ACADIA Pharmaceuticals-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 03.11.2026 1 027,47 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 20,57 USD belief. Damit wäre die Investition um 2,75 Prozent gestiegen.
Die Marktkapitalisierung von ACADIA Pharmaceuticals bezifferte sich zuletzt auf 3,53 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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