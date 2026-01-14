NASDAQ Composite Index-Papier ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ACADIA Pharmaceuticals-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren ACADIA Pharmaceuticals-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 14.01.2025 wurde die ACADIA Pharmaceuticals-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das ACADIA Pharmaceuticals-Papier an diesem Tag bei 16,90 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die ACADIA Pharmaceuticals-Aktie investiert hat, hat nun 59,172 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 26,46 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 565,68 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 56,57 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von ACADIA Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 4,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at