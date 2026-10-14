ACADIA Pharmaceuticals Aktie

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WKN: 603035 / ISIN: US0042251084

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Langfristige Investition 14.10.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Papier ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in ACADIA Pharmaceuticals von vor 10 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in ACADIA Pharmaceuticals-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

ACADIA Pharmaceuticals-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren ACADIA Pharmaceuticals-Anteile an diesem Tag 23,67 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 42,248 ACADIA Pharmaceuticals-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 13.10.2026 786,65 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 18,62 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 21,34 Prozent vermindert.

ACADIA Pharmaceuticals markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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