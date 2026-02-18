NASDAQ Composite Index-Papier ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in ACADIA Pharmaceuticals von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in ACADIA Pharmaceuticals-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der ACADIA Pharmaceuticals-Aktie statt. Der Schlusskurs des ACADIA Pharmaceuticals-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 19,37 USD. Bei einem ACADIA Pharmaceuticals-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,163 ACADIA Pharmaceuticals-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 17.02.2026 auf 22,95 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 118,48 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 18,48 Prozent zugenommen.

Der ACADIA Pharmaceuticals-Wert an der Börse wurde auf 3,72 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at