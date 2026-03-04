ACADIA Pharmaceuticals Aktie

ACADIA Pharmaceuticals

WKN: 603035 / ISIN: US0042251084

Lohnende ACADIA Pharmaceuticals-Investition? 04.03.2026 16:04:15

NASDAQ Composite Index-Papier ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ACADIA Pharmaceuticals-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in ACADIA Pharmaceuticals-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit ACADIA Pharmaceuticals-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 21,20 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 USD in die ACADIA Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 471,698 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 613,21 USD, da sich der Wert eines ACADIA Pharmaceuticals-Papiers am 03.03.2026 auf 22,50 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 6,13 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von ACADIA Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 3,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu ACADIA Pharmaceuticals Inc.

Analysen zu ACADIA Pharmaceuticals Inc.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

ACADIA Pharmaceuticals Inc. 19,86 -1,07% ACADIA Pharmaceuticals Inc.

