NASDAQ Composite Index-Papier ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ACADIA Pharmaceuticals-Investment von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren wurden ACADIA Pharmaceuticals-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das ACADIA Pharmaceuticals-Papier 20,84 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 479,846 ACADIA Pharmaceuticals-Aktien. Die gehaltenen ACADIA Pharmaceuticals-Anteile wären am 29.09.2026 9 702,50 USD wert, da der Schlussstand 20,22 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 2,98 Prozent verringert.

Am Markt war ACADIA Pharmaceuticals jüngst 3,54 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at