NASDAQ Composite Index-Papier ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ACADIA Pharmaceuticals von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in ACADIA Pharmaceuticals eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 10 Jahren wurden ACADIA Pharmaceuticals-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 28,73 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die ACADIA Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3,481 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.01.2026 93,77 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 26,94 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 6,23 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von ACADIA Pharmaceuticals belief sich jüngst auf 4,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at