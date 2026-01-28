ACADIA Pharmaceuticals Aktie
28.01.2026
NASDAQ Composite Index-Papier ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ACADIA Pharmaceuticals von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden ACADIA Pharmaceuticals-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die ACADIA Pharmaceuticals-Anteile bei 49,54 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die ACADIA Pharmaceuticals-Aktie investiert, befänden sich nun 2,019 ACADIA Pharmaceuticals-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 52,89 USD, da sich der Wert eines ACADIA Pharmaceuticals-Anteils am 27.01.2026 auf 26,20 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 52,89 USD entspricht einer negativen Performance von 47,11 Prozent.
Insgesamt war ACADIA Pharmaceuticals zuletzt 4,54 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
