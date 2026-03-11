NASDAQ Composite Index-Papier ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ACADIA Pharmaceuticals von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in ACADIA Pharmaceuticals eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurden ACADIA Pharmaceuticals-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das ACADIA Pharmaceuticals-Papier bei 17,19 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 5,817 ACADIA Pharmaceuticals-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des ACADIA Pharmaceuticals-Papiers auf 22,54 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 131,12 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 31,12 Prozent vermehrt.

Der ACADIA Pharmaceuticals-Wert an der Börse wurde auf 3,83 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at