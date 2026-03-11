ACADIA Pharmaceuticals Aktie
WKN: 603035 / ISIN: US0042251084
|ACADIA Pharmaceuticals-Anlage im Blick
|
11.03.2026 16:04:08
NASDAQ Composite Index-Papier ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ACADIA Pharmaceuticals von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurden ACADIA Pharmaceuticals-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das ACADIA Pharmaceuticals-Papier bei 17,19 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 5,817 ACADIA Pharmaceuticals-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des ACADIA Pharmaceuticals-Papiers auf 22,54 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 131,12 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 31,12 Prozent vermehrt.
Der ACADIA Pharmaceuticals-Wert an der Börse wurde auf 3,83 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!